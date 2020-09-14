Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:41   14 Сентября 2020
Общество

Адвокат рассказал о наличии вкусной еды в СИЗО у Ефремова

Адвокат рассказал о наличии вкусной еды в СИЗО у Ефремова

Дорогие блюда, которые актер Михаил Ефремов может заказать себе в камеру, не являются привилегией для популярных арестантов, отметил правозащитник Иван Мельников.

Адвокат Мельников рассказал, что многие заключенные сегодня имеют право заказать качественную и вкусную еду: часто им на помощь приходят родственники, которые в специальном терминале могут оплатить продукты. У арестантов есть свои расчетные счета, которые оформляются в течение определенного времени после вынесения приговора, пишет телеканал "360".

Правозащитник сообщил, что в случае с Ефремовым счет был открыт буквально за сутки. Готовые обеды в тюрьму привозят в среднем раз в две недели. После этого арестант кладет еду в холодильник и достает ее по мере необходимости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сизо #ефремов #обеды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...