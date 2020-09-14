Адвокат рассказал о наличии вкусной еды в СИЗО у Ефремова

Дорогие блюда, которые актер Михаил Ефремов может заказать себе в камеру, не являются привилегией для популярных арестантов, отметил правозащитник Иван Мельников.

Адвокат Мельников рассказал, что многие заключенные сегодня имеют право заказать качественную и вкусную еду: часто им на помощь приходят родственники, которые в специальном терминале могут оплатить продукты. У арестантов есть свои расчетные счета, которые оформляются в течение определенного времени после вынесения приговора, пишет телеканал "360".

Правозащитник сообщил, что в случае с Ефремовым счет был открыт буквально за сутки. Готовые обеды в тюрьму привозят в среднем раз в две недели. После этого арестант кладет еду в холодильник и достает ее по мере необходимости.