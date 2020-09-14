Маткапитал в 2021 году получат 1,2 млн российских семей

Размер материнского капитала в 2021 году на первого ребенка вырастет до 483,8 тысячи рублей, на второго — до 639,3 тысячи, сообщил Минтруд РФ. По данным ведомства, выплаты смогут получить около 1,2 млн российских семей.

Как уточнили в пресс-службе министерства, размер маткапитала в следующем году составит 483 882 рубля, а доплата на второго ребенка, если семья уже получала выплату на первого, составит 155 550 рублей.

С учетом прогноза рождаемости право на материнский капитал в 2021 году будут иметь 1,2 млн семей, сообщили в Минтруде, ссылаясь на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Председатель коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим ранее рассказала о нюансах использования материнского капитала.