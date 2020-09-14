Депутат Пушкина предложила разрешить использовать маткапитал на стартапы

Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что размер материнского капитала на первого ребенка в 2021 году вырастет до 483 882 руб, а на второго — до 639 432 руб. Индексация составит 3,7%. Проект бюджета подготовил Пенсионный фонд на основании параметров прогноза Минэкономразвития РФ.

В Минтруда добавили, что в 2021 году маткапитал получат 1,2 млн семей.

«Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 млрд рублей», — отметили в министерстве.

В 2021 году Пенсионный фонд направит на пенсии - 8,4 трлн, а на материнский капитал – 443,3 млрд рублейhttps://t.co/7KZHBSAmCp — Минтруд России (@MintrudRF) September 14, 2020

Потратить материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, на образование детей, будущую пенсию родителей, на покупку оборудования для детей-инвалидов. Также возможно получать ежемесячные выплаты с капитала, если размер дохода на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в каждом субъекте РФ.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что область применения маткапитала можно расширить.

«Во время прошедшей региональной недели впервые услышала термин "пыльные" деньги. Так некоторые мамочки называли маткапитал, который невозможно использовать, например, на стартапы. Женщины настойчиво просили меня выйти с подобной инициативой. Кредиты сложно дают под открытие малого бизнеса. А вот, так называемые, детские деньги можно было бы запустить в бизнес», — сказала депутат в комментарии «Политике Сегодня».

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография». В 2020 году размер маткапитала составил 466 617 руб, при рождении второго ребенка семья получает еще 150 тыс. руб.

Для семей, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен второй ребенок, размер материнского капитала составляет 616 617 руб.