17:24 14 Сентября 2020Политика
Лавров: западные партнеры РФ по Навальному перешли рамки разумного
Запад раскачивает ситуацию с Навальным с целью ввести очередные санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные партнеры России в деле по Навальному перешли все рамки разумного. При этом он добавил, что Москва не может поверить на слово немецким медикам и открыть уголовное дело без законных на то оснований.
Ранее Федеральное агентство новостей писало, что "отравление" блогера могло стать следствием его конфликта с коллегой Владимиром Ашурковым из-за финансовых проблем "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ).