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17:24   14 Сентября 2020
Политика

Лавров: западные партнеры РФ по Навальному перешли рамки разумного

Лавров: западные партнеры РФ по Навальному перешли рамки разумного

Запад раскачивает ситуацию с Навальным с целью ввести очередные санкции против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные партнеры России в деле по Навальному перешли все рамки разумного. При этом он добавил, что Москва не может поверить на слово немецким медикам и открыть уголовное дело без законных на то оснований.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что "отравление" блогера могло стать следствием его конфликта с коллегой Владимиром Ашурковым из-за финансовых проблем "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ).

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Автор: Ирина Большунова
#навальный #запад #мид рф

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