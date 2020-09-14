Лавров отменил визит в Германию на 15 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил намеченный на вторник, 15 сентября, визит в столицу Германии. Об этом сообщает МИД РФ на официальном сайте.

Отмечается, что сроки визита и встречи Лаврова с немецким коллегой Хайко Маасом были согласованы год назад и приурочены к закрытию "перекрестного" года научно-образовательных партнерств, указано на сайте ведомства.

Ранее ФРГ уведомила об изменениях в графике Мааса, в связи с которыми его участие в церемонии отменяется. Таким образом, цель визита Лаврова в Берлин оказалась неактуальной.