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16:57   14 Сентября 2020
Общество

Союз архитекторов РФ отменил конкурс по "реиспользованию" Мавзолея Ленина

Союз архитекторов РФ отменил конкурс по "реиспользованию" Мавзолея Ленина

Конкурс по "реиспользованию" Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве отменен из-за негативного общественного резонанса, заявил президент Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.

Он объяснил, что устал отвечать на резкие замечания россиян. Многие решили, что Шумаков решил вынести тело Ленина из Мавзолея, хотя на самом деле цели были совершенно другие, уточнил он. Однако переубедить общественность не удалось. Поэтому Союз архитекторов РФ решил отказаться от предложенного проекта по "реиспользованию" Мавзолея в Москве.

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Автор: Борис Нестеров
#мавзолей #ленин #шумаков

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