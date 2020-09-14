Зависимость США не позволит отказаться от российской нефти

Призывы по отказу Соединенных Штатов от топлива из России не смогут воплотиться в жизнь, так как США зависимы от российского сырья, уверен экономист и политолог Александр Дудчак.

На фоне введения санкций против "Северного потока — 2" Вашингтону следует запретить импорт нефти из РФ на законодательном уровне, считает одно из ведущих американских изданий The National Interest.

Подобные планы вряд ли осуществятся, считает Дудчак. В любом случае отказ от поставок природного ресурса из России не обернется катастрофой для Москвы, передает мнение политолога издание iReactor.

"От Штатов в этой ситуации можно ожидать чего угодно. Хорошо бы найти возможность отвечать США санкциями на санкции", — добавил экономист.

Предложения по прекращению закупок российского топлива могут быть очередным актом информационной войны против РФ, так как отказываться от сырья из России Соединенным Штатам крайне невыгодно. Пострадают американские НПЗ, ориентированные на работу с тяжелой нефтью. США признали свою зависимость от поставок российского природного ресурса еще в 2019 году, напомнил Дудчак.

Информация о возможной приостановке реализации проекта "СП-2" появилась в ФРГ после инцидента с Алексеем Навальным. Судьба газопровода будет решаться членами ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.