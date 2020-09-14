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16:40   14 Сентября 2020
Армия

Моряки Северного флота РФ проведут учения в Чукотском море

Моряки Северного флота РФ проведут учения в Чукотском море

Военные моряки Северного флота РФ отработают задачи по высадке десанта на арктическое побережье в Чукотском море. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщила пресс-служба российского флота.

По данным "Интерфакса", учение пройдет в рамках похода арктической группировки Северного флота. Высадка морского десанта на необорудованное побережье в Арктике состоится в акватории Чукотского моря, говорится в сообщении.

Участвующие в походе корабли вошли в Восточно-Сибирское море, сообщили в пресс-службе. До этого морские суда прошли пролив Санникова, который разделяет острова Котельный и Малый Ляховский.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #учения #северный флот

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