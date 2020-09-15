Миронов сказал о возможной надбавке работающим пенсионерам в пять тыс рублей

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что политическая партия подготавливает поправки в Конституцию, касающиеся выплат пенсионерам.

«Начнем с того, что наша фракция была против пенсионной реформы. Мы убеждены, что это сделано неправильно. Для этого не было никаких оснований. Мы не оставляем идею борьбы по возвращению к прежнему пенсионному возрасту», — сказал депутат.

Сергей Миронов, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», разъяснил, что пожилым россиянам не индексировали пенсию с 2015 года. «Справедливая Россия» хочет принять закон о порядке индексаций работающим пенсионерам.

«Можно было бы смело всем добавлять по итогам всех лет по пять тысяч рублей. Мы законопроект внесли. Он находится в Госдуме, и на осенней сессии мы его будем рассматривать. Я думаю, что ЛДПР и КПРФ нас поддержат», — добавил депутат.

Также Сергей Миронов рассказал, как он относится к предложению реконструировать Мавзолей и вынести тело Ленина. Депутат отметил, что не считает предложение своевременным, поскольку для многих россиян памятник-усыпальница — символ. Тело Ленина лежит в Мавзолее с 1924 года.

«Меня пригласили в комиссию, но если будет официальное предложение, я скорее всего откажусь. Я считаю, что эту тему лучше не трогать, но не сейчас. У нас и так очень много проблем, где и так сталкиваются интересы разных граждан нашей страны. Для многих людей старшего поколения это своеобразный символ. Время наступит, может быть наши потомки сами все решат», — разъяснил позицию председатель партии.

Союз архитекторов предложил Мавзолей В.И. Ленина превратить в филиал Музея архитектуры. Считаю, что не надо трогать ни эту тему, ни Ленина. В нашей стране много других проблем! — Сергей Миронов (@mironov_ru) September 14, 2020

Оценивая для «Справедливой России» состоявшиеся выборы, Сергей Миронов добавил, что партия подтвердила парламентский статус и заняла четвертую позицию, а в Челябинской области — второе место. На муниципальных выборах, по словам депутата, партия заняла третье место.

«Я считаю, что выборы прошли штатно для нашей партии. Мы в большинстве своем подтвердили свое количество мандатов. Но потеряли один мандат в Белгородской области, хотя в Рязанской области мы прибавили два мандата. В принципе баланс сохранился», — сказал Сергей Миронов.

«Справедливая Россия» получит еще один мандат в Государственную думу, продолжил депутат. Штатные результаты говорят о стабильности партии, считает, Сергей Миронов.

"Справедливая Россия", несмотря на трехдневное голосование и партии-пустышки, прошла в региональные заксобрания и городские думы, подтвердив свой парламентский статус. — Сергей Миронов (@mironov_ru) September 14, 2020