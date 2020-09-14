Проект «Тихановская» подготовит почву для новых санкций против России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину перед его встречей с президентом Александром Лукашенко. По ее словам, все решения, которые будут приняты в ходе встречи, не будут иметь «законной силы», а подписанные белорусским президентом документы пересмотрят представители «новой власти».

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью», — заявила Тихановская.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» директор института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков объяснил, что подобную «речь» экс-кандидату написали в Европе, где та в настоящий момент находится. Вероятно, «новая власть» намерена будет пересмотреть даже ту помощь, которую Россия оказывает соседской Белоруссии.

Впрочем, уверен политолог, говорить о России с положительной стороны в Европе не привыкли:

«Для Европы любое сближение России и Белоруссии – это зло. Проект "Тихановская" — это проект, прежде всего, захвата Белоруссии Польшей. Варшава хочет восстановить Речь Посполитую, это одна из их главных задач сейчас. И в эту новую державу вошли бы Польша, зависимая от нее Белоруссия, Литва и Украина. И за счет такого объединения Польша опять хочет стать великой державой. Они этот проект даже не скрывают. Понятно, что такой план имеет ярко выраженную антироссийскую направленность», — сообщил Марков.

Таким образом любые совместные действия России и Белоруссии, которые пойдут на пользу укреплению сотрудничества двух государств, в Европе рассматривают, как «незаконные» и «нелегитимные». Тем самым ЕС хочет «запугать» российских министров, чтобы те пересмотрели политику страны.

«В Европе хотят, чтобы министры все бежали в кабинет к Владимиру Путину и говорили ему, мол, не стоит общаться с Белоруссией, а то мы нарвемся на еще большие санкции. Польша и Литва готовы интерпретировать все действия России по развитию союзных отношений с Белоруссией, как незаконные, чтобы потом начать накладывать санкции», — добавил спикер.

По мнению Маркова, из российских органов власти нужно увольнять людей, которые уговаривают правительство «помягче» вести себя с Западом. Чем больше Москва «прогибается» под угрозы санкций, тем больше в Европе и США думают, как эти санкции применить.

«Речь здесь идет о подготовке новой волны санкций против России», — подытожил общественник.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко победил на них с результатом в 80,1%. После объявления итогов голосования в белорусских городах начались несанкционированные митинги протеста.

После начала беспорядков в белорусских городах Вильнюс объявил о намерении ввести персональные санкции против 32 белорусских должностных лиц. Позже выяснилось, что литовский МИД расширил список до 118 человек. В обеих версиях документа ограничения предполагаются, в том числе, и против президента Александра Лукашенко.