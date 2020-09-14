Путин призвал белорусов разобраться в текущей ситуации без подсказок извне

Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что белорусы должны сами, без подсказок извне разобраться в сложившейся ситуации в стране.

Президент РФ подчеркнул, что знает о предложении начать работу по Конституции Белоруссии и считает этот шаг логичным и своевременным, а также то, что Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая те, что были заключены по Организации договора о коллективной безопасности и Союзному государству, сообщает источник.

Переговоры лидеров России и Белоруссии проходят в Сочи в понедельник, 14 сентября. На повестке дня стоят главные вопросы взаимодействия двух государств, в том числе в финансовом аспекте.