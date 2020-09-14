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16:20   14 Сентября 2020
Общество

Немецкие врачи отключили Навального от ИВЛ

Немецкие врачи отключили Навального от ИВЛ

Состояние здоровья блогера Алексея Навального продолжает улучшаться. Об этом сообщили специалисты из немецкой клиники "Шарите".

Глава признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" самостоятельно встает с постели. Медики отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких, рассказали в клинике.

Власти ФРГ ранее заявили об "отравлении" Навального веществом из группы "Новичок", пишет Федеральное агентство новостей. Политолог Руслан Осташко считает, что Берлин должен предоставить Москве результаты анализов. Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию с блогером. Глава РФ подчеркнул голословность неуместных выпадов в сторону России по Навальному.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #шарите #ивл

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