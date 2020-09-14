Немецкие врачи отключили Навального от ИВЛ

Состояние здоровья блогера Алексея Навального продолжает улучшаться. Об этом сообщили специалисты из немецкой клиники "Шарите".

Глава признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" самостоятельно встает с постели. Медики отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких, рассказали в клинике.

Власти ФРГ ранее заявили об "отравлении" Навального веществом из группы "Новичок", пишет Федеральное агентство новостей. Политолог Руслан Осташко считает, что Берлин должен предоставить Москве результаты анализов. Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию с блогером. Глава РФ подчеркнул голословность неуместных выпадов в сторону России по Навальному.