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16:09   14 Сентября 2020
Общество

"Вектор" собирается выпустить первую партию вакцины от COVID-19 в ноябре

"Вектор" собирается выпустить первую партию вакцины от COVID-19 в ноябре

Первая партия вакцины от коронавируса, созданной научным центром "Вектор", может быть выпущена в ноябре для расширенных клинических испытаний. Об этом сообщил заведующий лабораторией "Вектора" Ильназ Иматдинов в эфире Первого канала.

Представитель научного центра отметил, что анализы всех участников испытаний вакцины показали наличие антител к коронавирусу. Он добавил, что расширенные клинические исследования препарата начнутся после его регистрации.

Выпущенная "Вектором" вакцина получила название "ЭмиВакКорона". В Роспотребнадзоре отмечали, что препарат обладает высокой степенью безопасности, обусловленной технологией его получения. Вакцина не содержит живого вируса и формирует иммунитет к коронавирусу благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#вакцина #вектор #коронавирус #иматдинов

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