Встреча Путина и Лукашенко. Главное

Встреча российского и белорусского президентов состоялась 14 сентября в Сочи. Изначально заявлялось, что лидеры поговорят один на один без прессы. Однако часть разговора состоялась все же в присутствии журналистов.

«Политика Сегодня» собрала самые главные заявления: о судьбе Союзного государства, экономике, коронавирусе, совместных оборонных обязательствах… И о том, что на самом деле творится в Минске по выходным.

Союзное государство

Россия остается приверженной всем договоренностям с Белоруссией, включая положения Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил Владимир Путин.

«Мы рассматриваем Белоруссию как нашего ближайшего союзника. И, как я неоднократно говорил в телефонных разговорах, выполним все взятые на себя обязательства. Они были взяты нами обоюдно, в 1992–1994 годах. Россия эти обязательства исполнит», — заверил президент.

Начало ОДКБ было положено в 1992 году, цель — защита территориально-экономического пространства стран-участниц. Текущий состав: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Как заявлял 2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любая внешняя угроза для одного члена ОДКБ представляет угрозу для остальных участников Организации. Аналогичное положение есть в договоре о Союзном государстве.

«Друг познается в беде. Это нам урок. Не только Белоруссии и России, а постсоветским республикам. По договору ОДКБ мы шли ровно, и учитывая отношения между братскими народами, фактически — одним народом, мы так и поступили [согласно условиям ОДКБ]. Я очень благодарен, что вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства, и никому не позволено бряцать там оружием», — заявил Лукашенко.

Экономика

Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику, констатировал Путин.

«Только один из проектов — атомная электростанция — 10 миллиардов долларов стоит. В целом, свыше 50% внешнеторгового оборота РБ приходится на Российскую Федерацию. В Белоруссии работает более тысячи предприятий с российским капиталом, у нас очень устойчивая и глубокая кооперация по целому ряду направлений», — сообщил президент РФ.

Лукашенко напомнил, что десять миллионов человек в России трудится на кооперационных предприятиях, «завязанных» на сотрудничестве с Белоруссией. Это, в среднем, 40 миллионов россиян, подсчитал белорусский глава.

«Кооперация теснейшая. Экономика лежит в основе всего, а эти события показали, что нам нужно теснее держаться с нашим старшим братом, в том числе и в экономике», — констатировал Лукашенко.

По словам Путина, коронавирус повлиял на торговый оборот с РБ «в сторону понижения», но это естественно для экономики всего мира. Нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить докризисный уровень экономических отношений и товарооборота, но и создать предпосылки для движения вперед, предложил российский президент.

«У меня есть определенные предложения, но нужно и на уровне правительств, министерств, ведомств и даже отдельных предприятий устранить имеющиеся проблемы. Сменилось правительство в Белоруссии, но это не мешает нам активно работать», — сказал Путин.

Также Россия предоставит соседней стране «в этот сложный момент» государственный кредит в полтора миллиарда долларов.

«Россия в ближайшее время собирается предоставить кредит Белоруссии. Это отразится, надеюсь, и на финансовых рынках», — добавил Путин.

Россия — основной торговый партнер Белоруссии и главный покупатель ее товаров: с 2018 до 2019 года экспорт белорусских товаров в Россию составил около 13 миллиардов долларов. Республика же закупает у РФ нефть, природный газ и минералы.

Оборона

14 сентября начинаются запланированные еще в прошлом году совместные военные учения Вооруженных сил России и Белоруссии.

«Чтобы не было никаких манипуляций, повторяю, что мероприятие было запланировано еще в прошлом году, и после учений российские подразделения вернутся на места постоянной дислокации», — подчеркнул Путин.

За день до учений США перебросили танковый полк к белорусским границам, сообщал министр обороны республики Виктор Хренин. На литовском полигоне Пабраде находятся 500 американских солдат, 29 танков и 43 боевые машины «Брэдли» — активность войск НАТО проходит в рамках операций «Атлантическая решимость» и «Усиленное передовое присутствие».

Коронавирус

По договоренности министров здравоохранения двух стран Белоруссия будет первым государством, которое получит российскую вакцину против COVID-19. О том, что именно в союзную республику вакцина отправится в первую очередь, заявил и Путин.

«Белоруссия уже начала участвовать в последней стадии ее испытаний. Это позволит нам не только наладить производство, но и обеспечить нужный для наших граждан [России и Белоруссии] уровень вакцинации и борьбы с этой болезнью», — заверил российский лидер.

Отечественная вакцина «Спутник V» была разработана еще в июле специалистами института имени Гамалеи. Она зарегистрирована и находится на последнем этапе испытаний. После этого препарат выйдет в массовое производство.

«Информационное противостояние»

Лукашенко признался, что тщательно отслеживает публикации о ситуации в Белоруссии «в разных СМИ». Так, о встрече с Путиным, утверждает президент Белоруссии, некоторые медиа писали «конспирологически». Также Лукашенко высказался по поводу протестов, которые проходят в республике каждые выходные, преимущественно, в Минске.

«Во время информационных противостояний и войн вы знаете, как это преподносится. Поэтому проинформирую вас о том, что происходит в Минске по выходным. У нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. В эти дни страна живет обычной жизнью. Часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли пройтись, если хотят», — рассказал белорусский глава.

Главное — не переходить черту дозволенного, «красную линию», заявил Лукашенко. Пока те, кто «проходит» по улицам Минска в выходные, ее не пересекли.

«Вам тоже эта красная линия знакома и известна больше, чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по Чечне, когда вы еще были совсем молодым президентом. И я это помню. Не дай Бог это будет в Белоруссии, но есть определенная красная линия и ее никто не нарушал», — сказал президент РБ.

В ходе встречи Лукашенко поблагодарил россиян, которые поддержали Белоруссию «в поствыборное время», а также лично российского президента.