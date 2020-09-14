Норвежцы захотели дружбы с Россией

В России впервые издана книга норвежского подполковника Турмуда Хейера «Норвегия между США и Россией», написанная в 2019 году.

Эксперты по вопросам политики и безопасности в Северной Европе и в Арктике называют выход книги на русском языке «крупным событием». В пресс-центре «Россия сегодня» собрались ученые и военные, чтобы обсудить работу Хейера. Был приглашен и сам автор.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дисен назвал страну фьордов крупнейшей миротворческий державой на планете, отметив, что пришло время для смены тональности в диалоге с Россией.

«Мы нацелены на поддержание добрососедских отношений с Россией, мы должны вернуться к сотрудничеству», — считает норвежец.

Действительно, за многие годы отношения двух стран успели испортиться. И если на севере жители Финнмарка с благодарностью вспоминают освободительный марш Красной Армии, то на юге преобладает НАТОвский нарратив: в СМИ и науке Россия представляется так, как это удобно Соединенным Штатам.

«Нам не хватает вдумчивых обсуждений российской политики», — пожаловался Дисен.

Ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов признался, что прочел книгу норвежского автора за несколько часов. Историка больше всего волнует вопрос необоснованной взволнованности соседей, которым навязали мысли об угрозе со стороны России.

«Норвегия никогда не рассматривалась Россией как вероятный противник», — уверяет Фомин-Нилов.

Кроме того, ректор московского университета подчеркнул, что в 30-х годах прошлого века норвежцы сильно ошибались, считая СССР большим агрессором, чем гитлеровская Германия. И намекнул соседям на правильные акценты в нынешнем тысячелетии.

Автор книги Турмуд Хейер обратил внимание, что его работу тепло встретили представители гражданского общества Норвегии и Швеции. Он фиксирует начало «оттепели» в отношениях двух стран.

«Норвегия становится все более и более уверенной в собственной системе безопасности, у нас снижается зависимость от американского военного потенциала», — объясняет причины этого процесса Хейер.

Называя Россию и Норвегию лояльными партнерами по Северному морю, подполковник подмечает, что напряженность в отношениях возникает только тогда, когда «появляются новые действующие игроки». Вместе с этим автор книги «Норвегия между США и Россией» убежден, что в ближайшее время американцы будут уходить с территории его родины вне зависимости от того, кто победит на выборах — Трамп или Байден.