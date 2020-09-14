Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве не требует новых ограничений

Дополнительные ограничения по коронавирусу в Москве этой осенью вводить не будут. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва готова к любому развитию событий с COVID-19. В городе есть запас необходимых препаратов и технологий, которые утвердил Минздрав РФ, подчеркнул Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мэр призвал расширить количество тестирований на наличие инфекции. Это необходимо для постановки диагноза на ранних стадиях и оказания пациенту необходимой помощи. Положительный результат дают 1,5% анализов.