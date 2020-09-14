Политолог Марков обвинил Евросоюз в предательстве

Европейский союз (ЕС) не считает избранных в ходе Единого дня голосования политиков представителями местной власти в Крыму. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что такое решение обусловлено «незаконным» присоединением полуострова к России в 2014 году.

«Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове <…> не будет признан ЕС в качестве представителя территорий, которые являются частью Украины», — говорится на сайте Евросоюза.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» общественный деятель и политолог Сергей Марков рассказал, что подобную позицию Евросоюза можно назвать «русофобией», которую все чаще транслируют западные страны.

«Это просто обычная русофобия. Я хочу сказать нашим коллегам из Европейского союза: мы вам этого не забудем никогда. Я про то, что они предали свободу и демократию в Крыму. Можно долго спорить о легальности или нелегальности присоединения Крыма к России, но спорить о том, что граждане полуострова должны обладать гражданскими правами – это недопустимо. Здесь не может быть двух точек зрения у человека, который знает, что такое демократия и цивилизация», — сообщил эксперт.

Марков полагает, что сейчас в Украине сформирован «чудовищный» политический режим диктатуры. В стране правит «политика терроризма», и с этим не может спорить ни один здравомыслящий человек, уверен спикер.

«Поэтому такую позицию Евросоюза касательно Крыма мы расцениваем, как предательство. Предательство идеалов свободы, демократии и цивилизации. Мы, конечно же, будем в каких-то вопросах сотрудничать с ЕС, вести торговлю, проводить конференции и так далее. Но мы всегда в голове будем держать мысль, что вы [Евросоюз] — предатели», — заключил политолог.

Согласно полученным данным, кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности севастопольского губернатора Михаил Развожаев одержал победу на выборах главы города и набрал 85,72% голосов избирателей. Информация стала известна после обработки всех протоколов.

Помимо Развожаева в выборах участвовали Илья Журавлев (партия ЛДПР – 4,95% голосов) и Иван Ермаков («Патриоты России» — 2,62%). Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов избирателей.