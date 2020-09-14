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15:36   14 Сентября 2020
Политика

Путин настоял на передаче российской стороне материалов по Навальному

Путин настоял на передаче российской стороне материалов по Навальному

Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с блогером Алексеем Навальным российской стороне требуется передача соответствующих материалов. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с французским коллегой.

Глава российского государства обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию с Навальным. Путин подчеркнул, что немецкая сторона должна передать материалы по делу активиста, чтобы выяснить реальные обстоятельства случившегося.

Во время телефонной беседы президент России также высказался о неуместности обвинений в адрес Москвы из-за "отравления" Навального. Он заявил о необходимости взаимодействия российских и немецких медиков в этой ситуации.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) писало, что отравление Алексея Навального могло стать следствием его конфликта с соратником Владимиром Ашурковым.

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Автор: Яна Либерман
#путин #навальный #макрон

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