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15:22   14 Сентября 2020
Общество

Намеченная на октябрь встреча ПАСЕ не состоится

Намеченная на октябрь встреча ПАСЕ не состоится

Очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), намеченная на октябрь, отменена. Следующая встреча в очном формате пройдет не ранее января 2021 года.

Вице-спикер Государственной думы, глава российской делегации в ПАСЕ, Петр Толстой рассказал журналистам, что запланированная на октябрь сессия Ассамблеи не состоится, передает ТАСС.

Толстой добавил, что ближайшая сессия в привычном, очном формате пройдет не ранее, чем в январе 2021 года.

По сообщению источника, тогда же должны быть проведены выборы генерального секретаря ПАСЕ, судей Европейского суда по правам человека и других должностных лиц Совета Европы.

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Автор: Василий Пименов
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