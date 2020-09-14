Правозащитник рассказал, как вернуть Шугалея и Суэйфана из Ливии

Победа Максима Шугалея на выборах депутатов в Госсовет Республики Коми станет важнейшим шагом на пути к его освобождению из ливийской тюрьмы. Таким мнением поделился правозащитник Александр Ионов.

Как рассказал Ионов в беседе с журналистами iReactor, мировое сообщество не сможет проигнорировать тот факт, что избранный народом депутат незаконно удерживается в Ливии без каких-либо оснований.

"Я приветствую решение избрать Максима Шугалея депутатом — оно правильное, потому что он человек опытный, занимался социологией. Думаю, это еще одна победа, еще один шаг на пути к возвращению его на родину", — отметил правозащитник.

Социолог Максим Шугалей возглавил список партии "Родина" на выборах в региональные парламенты РФ, состоявшиеся 13 сентября 2020 года. По предварительным данным избиркома Коми, политсила получила один мандат в Госсовете республики, который должен достаться Шугалею.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены местными боевиками в Ливии еще в 2019 году. Россияне до сих пор удерживаются незаконно в тюрьме "Митига", которая расположена в окрестностях ливийской столицы Триполи. Им не предъявлено никаких обвинений, а значит, радикалы обязаны их освободить.