15:11 14 Сентября 2020Политика
Ситников переизбран на пост губернатора Костромской области
Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников переизбран на пост с результатом в 64,66% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные протоколов ЦИК.
На втором месте оказался кандидат от КПРФ Валерий Ижицкий, а замкнул тройку Александр Плюснин от "Справедливой России" с результатами 16,23% и 7,70% голосов соответственно, пишет РИА Новости.
Добавим, что Ситников возглавляет регион уже восемь лет — с 2012 года.