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15:11   14 Сентября 2020
Политика

Ситников переизбран на пост губернатора Костромской области

Ситников переизбран на пост губернатора Костромской области

Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников переизбран на пост с результатом в 64,66% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные протоколов ЦИК.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Валерий Ижицкий, а замкнул тройку Александр Плюснин от "Справедливой России" с результатами 16,23% и 7,70% голосов соответственно, пишет РИА Новости.

Добавим, что Ситников возглавляет регион уже восемь лет — с 2012 года.

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Автор: Борис Нестеров
#костромская область #Единый день голосования — 2020 #сергей ситников

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