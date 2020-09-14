Ситников переизбран на пост губернатора Костромской области

Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников переизбран на пост с результатом в 64,66% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные протоколов ЦИК.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Валерий Ижицкий, а замкнул тройку Александр Плюснин от "Справедливой России" с результатами 16,23% и 7,70% голосов соответственно, пишет РИА Новости.

Добавим, что Ситников возглавляет регион уже восемь лет — с 2012 года.