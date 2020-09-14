Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:10   14 Сентября 2020
Общество

Мишустин: стимулирующие выплаты российским врачам продлены на сентябрь

Мишустин: стимулирующие выплаты российским врачам продлены на сентябрь

Глава Кабмина РФ Михаил Мишустин объявил о продлении стимулирующих выплат российским медикам на текущий месяц.

Стимулирующие выплаты российским врачам за работу с больными коронавирусной инфекцией будут продлены на сентябрь, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, медицинским работникам стимулирующие выплаты. <...> Как и прежде, с перерасчетом на отпускные", — пояснил глава кабмина.

Премьер-министр отдельно отметил, что в ближайших планах — продлить аналогичные выплаты для соцработников до октября, передает РБК.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#врачи #продление #выплаты #Михаил Мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...