Глава Франции с президентом РФ обсудили ситуацию с Навальным по телефону

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник, 14 сентября. Главы двух стран обсудили ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

Французский президент в ходе беседы с Путиным выразил обеспокоенность состоянием здоровья Навального. Макрон также заявил, что собственный анализ медиков во Франции показал, что блогер был якобы "отравлен" "Новичком".

Ранее политолог Руслан Осташко в интервью ФАН поделился мнением, что никакого доверия к так называемым независимым лабораториям, которые заявили о "Новичке" в анализах Навального, быть не может. Эксперт подчеркнул, что немецкие врачи должны были предоставить эти анализы Москве.