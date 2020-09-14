«Закон и порядок». Трамп с трибуны призвал применять смертную казнь в США

В американском городе Комптон, штат Калифорния, 13 сентября 2020 года неизвестный мужчина несколько раз в упор выстрелил в офицеров полиции, которые сидели в патрульной машине. Теперь они находятся в реанимации, а за помощь в поимке преступника департамент шерифа округа Лос-Анджелес обещает 100 тысяч долларов.

Убийственные овации

Глава Белого дома Дональд Трамп посоветовал правоохранителям не церемониться с бандитом. Во время пламенной речи на президентском ралли в Неваде американский лидер заверил собравшихся, что единственным справедливым наказанием для стрелявшего будет смертная казнь. Толпа взорвалась овациями, не дав Трампу договорить. Некоторые аплодировали, вставая с мест:

«Мы в республиканской партии знаем, что полицейские – не злодеи, а герои, которые рискуют жизнями, чтобы защитить нас. <…> Это прекрасные люди [полицейские], которые прекрасно работают, и мы должны поддерживать наших правоохранителей. Также мы верим, что, если ты убиваешь полицейского – к тебе следует применить смертную казнь», — сказал глава Белого дома.

За сутки до выступления Трамп уже транслировал свою позицию в Twitter – главный информационный вестник 45-го президента США:

«Если они [полицейские, за жизнь которых борются врачи] умрут, быстрым судом для убийцы будет смертная казнь. Единственный способ остановить это».

Нельзя помиловать

Напомним, к практике смертельной казни США вернулись не так давно. Из 50 американских штатов лишить человека жизни за особо тяжкое преступление могут в 28. Особую любовь к смертельным приговорам испытывает Юг страны: штаты Техас, Аризона, Алабама, Вирджиния и Оклахома. Преступников лишают жизни с помощью специальных инъекций. Яд вводят в организм человека, по сути проводя процесс эвтаназии (усыпления).

Именно там живет большинство консерваторов – радикальных сторонников Дональда Трампа, которые вывешивают на фасады своих домов флаги Конфедераций и мечтают о возрождении «старой Америки». «Политика Сегодня» уже писала об отношении южан к протестам Black Lives Matter (BLM).

Вынести высшую меру наказания могут как местные органы власти в каждом из 28 штатов, так и федеральные суды. Однако последние не прибегали к подобным вердиктам уже много лет. Впервые с 2003 года рука Фемиды не дрогнула и взялась за меч летом 2020 года. 14 июля в США казнили Даниела Льюиса Ли. 24 года назад он убил семью из трех человек.

Последняя казнь, назначенная до этого на федеральном уровне, была приведена в исполнение в 2003 году. Тогда высшую меру наказания вынесли 53-летнему ветерану войны в Персидском заливе Луису Джонсу-младшему. Несколькими годами ранее тот изнасиловал и убил 19-летнюю военнослужащую Трейси Макбрайд.

Слово президента

Своим высказыванием о необходимости казни кандидат от Республиканской партии США едва ли хотел призвать американцев к тем или иным радикальным действиям, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт объяснил, что Трамп отрабатывает свой главный козырь в преддверии президентских выборов — «Закон и порядок».

«Трамп диктует мысль, что если он выиграет на выборах, он станет президентом "закона и порядка". Это его нынешняя политика. Трамп хочет показать, что он крутой американский ковбой, которые демонстрирует легитимную законную силу, останавливающую насилие. Действующий президент утверждает, что при демократах вся страна будет охвачена революционным огнем и беспорядками. Сейчас это его главный козырь и метод борьбы за президентское кресло», — рассказал Блохин.

Бурная реакция сторонников Трампа на слова о казни вызывает опасения, ведь не секрет, что по американским улицам сейчас ходят группы добровольческих отрядов, которые помогают полиции справится с протестантами Black Lives Matter. Одним из таких бойцов был и 17-летний Кайл Риттенхаус. Юноша застрелил из полуавтоматической винтовки AR-15 двух активистов BLM, когда те попытались на него напасть.

Трампу нужно быть осторожнее с такими откровенными призывами к казни, как в Неваде, полагает американист. Слова о необходимости смертного приговора вряд ли заставят американцев учинять расправы на улицах, но радикализировать сторонников 45-го президента США им по силам.

«До так называемых "судов Линча" [убийство человека без суда и следствия – прим. ред.] не дойдет. Но нужно помнить, что в преддверии выборов американское общество делится на две кардинально разные части. Протесты Black Lives Matter активизируют афроамериканский потенциал Демократической партии, а стрельба в полицейских – электорат Трампа, который смотрит на все эти беспорядки и чувствует себя как в осажденной крепости. Ближе к выборам борьба может усилиться», — подытожил Блохин.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес ранее опубликовал видеозапись нападения на полицейских в Комптоне. Кадры показывают, как мужчина расстреливает правоохранителей в их машине, а после скрывается в неизвестном направлении.

Власти США решили вернуться к смертной казни в июле 2019 года. Генеральный прокурор США Уильям Барр уведомил об этом исполняющего обязанности главы Федерального управления тюрем США Хью Гурвица. Высшую меру наказания назначают преступникам, которые отличились особой жестокостью над пожилыми людьми и детьми.