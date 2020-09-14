Британская разведка пугает мир российской ракетой ради бюджета на оборону

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе в течение нескольких лет, а также нанести удар в любой момент.

«Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений», — цитирует Хокенхалла The Telegraph.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснил неразумность подобных высказываний со стороны британской разведки.

«По логике вещей, тот или иной боезаряд доставляется к месту нанесения удара для предотвращения тех или иных действий противника. Запускать его, чтобы он несколько лет летал? А если не пригодится, что потом с ним делать? Все, естественно, будут видеть, где она летает. Мне кажется, это как минимум иррационально запускать ракету, которая должна будет достигнуть своей цели через несколько лет», — сказал депутат.

По мнению Хокенхалла, российское военное руководство пошло по пути не количественного наращивания вооружений, а более оперативной разработки новых видов. Якобы РФ «пристально изучила Запад, чтобы понять, куда лучше всего направить инвестиции, чтобы доставить как можно больше проблем».

В ответ Александр Шерин напомнил, что Великобритания, например, рассматривает вопрос отказа от танков. Поскольку реалии говорят британскому военному руководству о том, что танки, основываясь на тактике действия Лондона, островному государству не нужны. Однако страна не может просто отказаться от вооружения, поэтому нужна альтернатива.

«Мне кажется, что сегодня военно-промышленный комплекс различных стран ищет варианты, какие вооружения, наиболее эффективные, необходимо в перспективе развивать и финансировать. Я думаю, что эта дискуссия вызвана как раз таким поиском. Может быть, будущее как раз за такими высокоточными, скоростными ракетами», — не исключил депутат.

Также необходимо помнить о поддержке военно-промышленного комплекса, продолжил Шерин. Созданные предприятия с научно-техническим потенциалом, с инженерным, с квалифицированным персоналом нужно подпитывать новыми гособоронзаказами, но сохраняется вопрос — какими именно.

«На что эти деньги должны идти, вот здесь как раз и идет поиск. Я думаю, что идет дискуссия на предмет того, что: "Вот Россия вызывает определенные угрозы, а вот у России есть определенные ракеты, а давайте мы такие же ракеты у себя создадим". Россия является тем аргументом, тем поводом, зачастую надуманным, зачастую с завышенными возможностями, только для того, чтобы свой оборонно-промышленный комплекс поддерживать, финансировать», — считает депутат.

Глава военной разведки Великобритании утверждает, что РФ представляет самую большую «геополитическую угрозу европейской безопасности». Хотя Москва последовательно заявляла о том, что не представляет угрозу европейской и мировой безопасности, отвергая подобные утверждения как необоснованные.

«Говорить о том, что Россия сейчас будет высаживать какие-то сухопутные войска на побережье, никто в это не поверит. Это бред, утопия. Конечно, начинают говорить про ракеты. Сегодня будущее за войнами на сверхвысоких технологиях, на сверхточных вооружениях, чтобы использовать минимальное количество ракет с максимальным эффектом поражения. В этом плане Россия является очень удобным аргументом, "пугалкой" мировой, которой пытаются политики пользоваться, чтобы выжимать из бюджета дополнительные деньги для предприятий оборонного комплекса», — подытожил Шерин.