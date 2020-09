Британская разведка пугает мир российской ракетой ради бюджета на оборону

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе в течение нескольких лет, а также нанести удар в любой момент.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснил неразумность подобных высказываний со стороны британской разведки.

По мнению Хокенхалла, российское военное руководство пошло по пути не количественного наращивания вооружений, а более оперативной разработки новых видов. Якобы РФ «пристально изучила Запад, чтобы понять, куда лучше всего направить инвестиции, чтобы доставить как можно больше проблем».

В ответ Александр Шерин напомнил, что Великобритания, например, рассматривает вопрос отказа от танков. Поскольку реалии говорят британскому военному руководству о том, что танки, основываясь на тактике действия Лондона, островному государству не нужны. Однако страна не может просто отказаться от вооружения, поэтому нужна альтернатива.

Также необходимо помнить о поддержке военно-промышленного комплекса, продолжил Шерин. Созданные предприятия с научно-техническим потенциалом, с инженерным, с квалифицированным персоналом нужно подпитывать новыми гособоронзаказами, но сохраняется вопрос — какими именно.

Глава военной разведки Великобритании утверждает, что РФ представляет самую большую «геополитическую угрозу европейской безопасности». Хотя Москва последовательно заявляла о том, что не представляет угрозу европейской и мировой безопасности, отвергая подобные утверждения как необоснованные.

