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17:36   14 Сентября 2020
Весь мир

Британская разведка пугает мир российской ракетой ради бюджета на оборону

Британская разведка пугает мир российской ракетой ради бюджета на оборону

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе в течение нескольких лет, а также нанести удар в любой момент.

«Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений», — цитирует Хокенхалла The Telegraph.

Разведка Британии пугает мир ракетой «Буревестник» ради денег на оборону

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснил неразумность подобных высказываний со стороны британской разведки.

«По логике вещей, тот или иной боезаряд доставляется к месту нанесения удара для предотвращения тех или иных действий противника. Запускать его, чтобы он несколько лет летал? А если не пригодится, что потом с ним делать? Все, естественно, будут видеть, где она летает. Мне кажется, это как минимум иррационально запускать ракету, которая должна будет достигнуть своей цели через несколько лет», — сказал депутат.

Разведка Британии пугает мир ракетой «Буревестник» ради денег на оборону

По мнению Хокенхалла, российское военное руководство пошло по пути не количественного наращивания вооружений, а более оперативной разработки новых видов. Якобы РФ «пристально изучила Запад, чтобы понять, куда лучше всего направить инвестиции, чтобы доставить как можно больше проблем».

В ответ Александр Шерин напомнил, что Великобритания, например, рассматривает вопрос отказа от танков. Поскольку реалии говорят британскому военному руководству о том, что танки, основываясь на тактике действия Лондона, островному государству не нужны. Однако страна не может просто отказаться от вооружения, поэтому нужна альтернатива.

«Мне кажется, что сегодня военно-промышленный комплекс различных стран ищет варианты, какие вооружения, наиболее эффективные, необходимо в перспективе развивать и финансировать. Я думаю, что эта дискуссия вызвана как раз таким поиском. Может быть, будущее как раз за такими высокоточными, скоростными ракетами», — не исключил депутат.

Также необходимо помнить о поддержке военно-промышленного комплекса, продолжил Шерин. Созданные предприятия с научно-техническим потенциалом, с инженерным, с квалифицированным персоналом нужно подпитывать новыми гособоронзаказами, но сохраняется вопрос — какими именно.

«На что эти деньги должны идти, вот здесь как раз и идет поиск. Я думаю, что идет дискуссия на предмет того, что: "Вот Россия вызывает определенные угрозы, а вот у России есть определенные ракеты, а давайте мы такие же ракеты у себя создадим". Россия является тем аргументом, тем поводом, зачастую надуманным, зачастую с завышенными возможностями, только для того, чтобы свой оборонно-промышленный комплекс поддерживать, финансировать», — считает депутат.

Разведка Британии пугает мир ракетой «Буревестник» ради денег на оборону

Глава военной разведки Великобритании утверждает, что РФ представляет самую большую «геополитическую угрозу европейской безопасности». Хотя Москва последовательно заявляла о том, что не представляет угрозу европейской и мировой безопасности, отвергая подобные утверждения как необоснованные.

«Говорить о том, что Россия сейчас будет высаживать какие-то сухопутные войска на побережье, никто в это не поверит. Это бред, утопия. Конечно, начинают говорить про ракеты. Сегодня будущее за войнами на сверхвысоких технологиях, на сверхточных вооружениях, чтобы использовать минимальное количество ракет с максимальным эффектом поражения. В этом плане Россия является очень удобным аргументом, "пугалкой" мировой, которой пытаются политики пользоваться, чтобы выжимать из бюджета дополнительные деньги для предприятий оборонного комплекса», — подытожил Шерин.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #великобритания #шерин #буревестник

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