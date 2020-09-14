Леонков: переговоры в Вене по СНВ-III прошли не по американскому сценарию

Посвященные продлению Договора СНВ-III переговоры, которые прошли в Вене, видимо развивались не по американскому сценарию, поэтому США дали отмашку своим союзникам и те начали голосить о «страшном-страшном оружии русских».

Об этом в своем авторском Telegram-канале «Мадуро – не дура» пишет военный эксперт Алексей Леонков, комментируя реакцию властей Евросоюза на российские «Авангарды», «Кинжалы», «Сарматы», «Буревестники» и «Посейдоны».

Также Леонков прокомментировал предложение Комиссии при Конгрессе США использовать положение пятой статьи Договора СНВ-III (двустороннего российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений в третьей редакции) для его отмены.

«Видимо, переговоры в Вене, посвящённые продлению Договора СНВ-III, прошли не по американскому сценарию. Поэтому в бой вступают союзники США, голосящие о «страшном-страшном оружии русских» и призывающие к его отмене», — написал Леонков.

При этом эксперт напомнил об аналогичной реакции союзников, когда Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке разорвали Договор РСМД (о ракетах средней и меньшей дальности) – тогда, «вину» за это возложили на Россию, и можно не сомневаться, по мнению Леонкова, что и в этот «вина» нашей страны уже «доказана».

«Предполагаю, что чем ближе будет дата окончания действия Договора СНВ-III (февраль 2021 года), тем громче будет визг в западных СМИ — о «подлости и коварстве» России, которая в «нарушение договора» сделала оружие, которое Западу не по зубам. Да и вся Россия — им не по зубам», — предсказал Леонков.

Напомним, ранее глава военной разведки Великобритании в своем выступлении, перечисляя основные военные угрозы Лондону, включил в их число Китай и Россию. Китай попал в число основных военных угроз для Великобритании благодаря своему самому большому в мире флоту, приличному ядерному арсеналу и отличным самолетам. А Россия попала в этот список из-за своих новейших военных разработок. Особую тревогу у Соединенного Королевства вызвала наша крылатая ракета «Буревестник», оснащенная ядерной энергоустановкой, а также подводный беспилотник «Посейдон».