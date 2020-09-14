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14:25   14 Сентября 2020
Политика

Памфилова назвала нынешнюю избирательную кампанию лучшей с 2016 года

Памфилова назвала нынешнюю избирательную кампанию лучшей с 2016 года

Избирательная кампания этой осени стала лучшей с 2016 года. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Избирательная кампания 2020 — лучшая с начала работы действующего состава комиссии, подчеркнула Памфилова. Она подчеркнула, что усилия ЦИК не пропали зря. Качество избирательной системы повысилось.

Кроме того, результаты единого дня голосования говорят об оживлении российской политической системы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#выборы #цик #памфилова

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