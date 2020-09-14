Россиянам с пенсией менее 17 тысяч рублей рассказали о новой льготе

Пенсионерам, получающим пособия меньше величины прожиточного минимума в регионе, станет доступна новая мера поддержки от властей в условиях пандемии COVID-19.

Изменения затронут граждан пенсионного возраста, относящихся к числу должников. В случае наступления просрочки, ежемесячные пособия таких россиян останутся неприкосновенными для судебных приставов.

Списание долга пенсионера при этом не произойдет. Поиском других источников погашения задолженности будут заниматься специализированные службы, передает слова первого зампредседателя Комитета Госдумы по финрынку Игоря Дивинского издание PRIMPRESS.

Прожиточный минимум в России различается в зависимости от региона. На Чукотке он составляет порядка 17 тысяч рублей. В целом по стране показатель находится в районе девяти тысяч рублей.