Телеведущий Киселев уверен в причастности Певчих к истории с «отравлением» Навального

Уже несколько дней сотрудники МВД России разыскивают бесследно исчезнувшую за границей Марию Певчих – негласную помощницу основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Алексея Навального. После того, как блогер почувствовал себя плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа 2020 года, правоохранители опросили всех его сопровождавших, кроме девушки.

По данным управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, Певчих уклонилась от вопросов полиции и скрылась от следствия:

«Мария Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа [2020 года] уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается».

Полицейские выяснили обстоятельства полета у фотографа Павла Зеленского, а также сотрудников ФБК Владлена Лося, Ильи Пахомова, Георгия Албурова и пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш. Сотрудники МВД должны были побеседовать и с Певчих, но та в спешке покинула Россию.

С этого момента все окружение блогера старательно скрывает информацию об исчезнувшей девушке. Корреспондент «Политики Сегодня» уже пытался дозвониться до сотрудников ФБК, однако на другом конце провода никто ситуацию с Певчих не объяснил. Соратница Навального Любовь Соболь и вовсе бросила трубку, услышав вопрос о загадочной «помощнице» блогера.

В беседе с «Политикой Сегодня» гендиректор МИА «Россия Сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев объяснил, что интерес со стороны правоохранителей заставил девушку покинуть страну в связи с тем, что ей невыгодно излишнее внимание к своей персоне.

«Несмотря на то, что информации о ней крайне мало, хочу сказать, что фигура эта далеко не мифическая. Хотелось бы от нее получить в ходе следственной проверки всю полноту информации. Думаю, что ей есть, что скрывать, вот и все. Когда людям нечего скрывать, они идут на контакт. Здесь прослеживается манера Запада – они не идут на контакт. Имеется ввиду Германия, которая заявляет об "отравлении" Навального, но не предоставляет ни одного доказательства даже по специальному запросу», — заявил Киселев.

Член Общественной палаты России, юрист Илья Ремесло обратил внимание, что Мария Певчих не указана на официальном сайте «Фонда борьбы с коррупцией», хотя сопровождала Алексея Навального в его поездках по России чаще, чем кто-либо.

«Певчих – это действительно странный, "секретный" человек. И ситуация с тем, что она исчезла, а сторонники Навального об этом молчат, конечно, свидетельствует далеко не в их пользу. Если нечего скрывать, то нужно явиться и дать пояснения по ситуации, ответить на вопросы полицейских. А сотрудники ФБК даже отклоняются от комментариев СМИ. Все это выглядит очень странно и совсем не играет на руку оппозиции», — уверен Ремесло.

Согласно информации источника из расследования издания Pravda.ru, Мария Певчих находилась рядом с Навальным незадолго до его вероятного отравления неслучайно. В окружении главы ФБК она играла одну из важнейших ролей в цепочке иноагента. Она предоставляла Навальному сведения об активах высокопоставленных россиян в Великобритании по поручениям предпринимателя Владимира Ашуркова. На сайте ФБК его позиционировали как исполнительного директора.

С последним у Навального давно назревал конфликт из-за финансирования фонда. В свою очередь, Ашурков ранее рассказывал о совместных проектах с экс-главой ЮКОС Михаилом Ходорковским и проживающим в Лондоне предпринимателем Евгением Чичваркиным.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что отец Марии Певчих — Константин Певчих — связан со стартапом Skinport, который разработал микроиглы для безболезненной доставки лекарств. Об этом говорится в его профиле на LinkedIn.