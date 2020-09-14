Сирийские школы отремонтировали к началу учебного года

Новый учебный год начался для более чем 3,5 миллиона школьников в Сирии. Министерство просвещения САР приложило все усилия, чтобы возобновить учебный процесс, сообщает SANA.

Образовательные учреждения Сирии снова работают в штатном режиме. Предприняты все необходимые меры предосторожности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Сотрудники образовательных учреждений обязаны проходить обязательное медицинское обследование, также предусмотрена дезинфекция всех помещений.

Правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом провело огромную работу по ремонту школ на освобожденных территориях в провинциях Хама и Идлиб.

Кроме того, директор департамента просвещения в Идлибе Абдель Хамид аль-Маамар рассказал, что в провинции за последний год полностью отремонтировали 13 школ. Образовательные учреждения уже сданы в эксплуатацию.

"Общее число отремонтированных школ во всех освобожденных от боевиков районах Сирии достигло 63. В них обучается около 5 тысяч школьников", — рассказал Абдель Хамид аль-Маамар.

Все школьники получили бесплатные учебники.