Forbes рассказал, чего добивались B-52 в Черном море на самом деле

Американские стратегические бомбардировщики В-52, пролетевшие в конце августа над Черным морем у российских границ, возможно сделали это специально для того, чтобы их засекли российские РЛС (радиолокационные станции), чтобы выявить их мощности и скорость, с которой операторы радаров и пилоты истребителей способны координировать свои действия.

Об этом в понедельник 14 сентября пишет издание Forbes, напоминая, что 22 августа 202 года шесть американских бомбардировщиков В-52, пролетев над Арктикой из США в Европу, спустя несколько вступили в «опасный и замысловатый танец» с российскими средствами противовоздушной обороны.

При этом авторы материала сообщают, что, по словам представителей российского оборонного ведомства, их мощные радары засекли самолеты ВВС США на расстоянии сотен километров.

«Однако вполне возможно, что Пентагон хотел, чтобы их засекли», — подчеркивает издание.

Также журнал напоминает, что самолеты В-52 из Пятого бомбардировочного авиакрыла с самого момента их прибытия в Европу «без дела не сидели». Совместно с истребителями ВВС НАТО американские самолеты имитировали атаку на эсминец ВМС США, а затем исполняли роль противника в ходе масштабные военных учений НАТО.

Но наиболее важная роль, по словам автора материала. Бомбардировщикам была отведена в двух разведывательных полетах над Черным морем – 28 августа и 4 сентября. Самолеты должны были прощупать российскую оборону в черноморском регионе, вызвав на свой перехват истребители ВКС РФ, после чего, следовавшие вслед за В-52 американские и британские разведывательные самолеты RC-135 получили возможность регистрировать электронные сигналы российских пилотов.

Как сообщает журнал, по всей видимости, эти вылеты совершались в рамках разведывательной операции НАТО, которая заключалась в том, чтобы выяснить, насколько оперативно русские войска могут ответить на провокацию вражеских самолетов.

«Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия», — приводит Forbes слова главы ВКС РФ генерала Сергея Суровикина.

При этом, как отмечается, самое интересное в заявлении российского генерала – это то, что касается радиолокационной инфраструктуры России. Российские истребители 28 августа и 4 сентября вылетели на перехват американских самолетов после того, как те были обнаружены радарами дальнего радиуса действия.

«Обнаружение B-52H осуществлялось загоризонтной РЛС на максимальной дальности, что позволяло оперативно нацеливать истребители из состава дежурных по ПВО сил — Су-30СМ и Су-27 для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства Российской Федерации», — приводит издание слова Суровикина.

При этом автор материала отмечает, что пока неясно, какие именно загоризонтные радары имел в виду глава ВКС РФ, но под их описание подходят две станции: расположенная на расстоянии 500 километров к юго-востоку от Москвы в населенном пункте Ковылкино мощная РЛС «Контейнер», или находящаяся неподалеку от Крыма загоризонтная станция «Подсолнух».

При этом Forbes успокаивает своих читателей тем, что российские загоризонтные радары, если и способны обнаружить не малозаметные, крупные цели, вроде бомбардировщика В-52, то для пуска ракеты они «вряд ли могут точно навестись на цель». Но российские РЛС в любом случае могут отправить на перехват засеченных бомбардировщиков истребители, оснащенные собственными радарами, признает автор.

«Возможно, что российские радары дальнего радиуса действия и были настоящей целью миссии B-52. Не исключено, что экипажи RC-135 надеялись зарегистрировать сигналы находящихся на большом от них расстоянии РЛС и понять, насколько быстро и точно истребители смогут скоординировать свои действия с операторами радаров», — говорится в материале.

Тот факт, что русские при помощи своих загоризонтных радаров смогли засечь американские В-52, по словам автора, говорит только о том, что Пентагон сам к этому стремился, поэтому пока что «Кремлю похвастаться нечем».