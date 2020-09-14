Фейков больше, нарушений меньше. Итоги единого дня голосования — 2020

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что единый день голосования прошел спокойно и с минимумом нарушений. С государственным деятелем согласны представители Общественной палаты России, директор ассоциации НОМ и политические аналитики. Итоги мониторинга избирательной кампании и голосования вышеперечисленные обсудили в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Традиционные сентябрьские выборы в этом году отличало многодневное голосование, закрепившееся в российском избирательном законодательстве минувшим летом. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод поделился мнением, что оно оправдало себя, подчеркнув, что в таких странах, как Канада, Италия, Лихтенштейн, Норвегия и Чехия двух- и трехдневные выборы проходят на постоянной основе, а не только в условиях пандемии.

«Я считаю, эта форма голосования должна быть продолжена. И на будущих выборах применяться в большем количестве регионов», — оценил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» и возможность электронного голосования.

Кроме того, Брод отметил активность партий и появление новых политических сил — в 2020 кандидатов в депутаты муниципальных дум и на посты губернаторов было на 510 человек больше, чем в предыдущем году. Правозащитник связывает это с грядущими выборами в Госдуму.

«Есть потребность у нашего избирателя в новых лицах, которые разнообразят политическую палитру», — считает член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Однако вместе с ростом политической конкуренции ситуационный центр ассоциации «Независимое общественное мнение» зафиксировал и резкое увеличение фейков.

«Было сообщение о том, что в Ленинградской областной клинической больнице якобы перенесли плановые операции с пятницы на понедельник, чтобы все пациенты проголосовали на выборах, — рассказывает Александр Брод. — Тех, кого должны были выписать, не отпускают домой, пока не проголосуют. Эта информация не соответствует действительности».

Ложных новостей вокруг сентябрьских выборов оказалось в три раза больше, чем на общероссийском голосовании. При этом, по словам директора Фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, жалоб на нарушения в ЦИК стало в два раза меньше по сравнению с предыдущим сентябрем.

За соблюдением «золотого стандарта» следило 56 тысяч независимых наблюдателей и более 180 тысяч наблюдателей от партий и кандидатов. Сообщения от них принимали юристы в круглосуточных ситуационных центрах. По признанию исполнительного директора ассоциации НОМ Алены Булгаковой, абсолютное большинство обращений носило информационный характер.

Дали оценку спикеры пресс-конференции и неоправданным надеждам на ЕДГ Алексея Навального, от штабов которого по всей России были избраны только 4 кандидата. В связи с отравлением блогера в предвыборный период в социальных сетях обсуждалась возможная популярность его проекта «Умное голосование». Тем не менее директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский отметил, что российский избиратель не готов голосовать против всех.

«Идея умного голосования — идея разрушительная. Люди не готовы разрушать до основания без ответа на вопрос, что будет затем», — прокомментировал систему Навального Потуремский.

Напомним, накануне в 20 субъектах РФ прошли выборы главы региона.