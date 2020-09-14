Дмитрий Асанцев прокомментировал победу кандидатов от ЕР в Новосибирске

Представители "Единой России" сохранили подавляющее количество в городском совете Новосибирска. Об этом проинформировал глава фракции ЕР в Совете депутатов Дмитрий Асанцев.

По словам представителя партии, 23 кандидата от "Единой России" заняли лидирующие позиции на выборах в Совет депутатов Новосибирска. Еще три самовыдвиженца приняли решение о вступлении в партию.

Дмитрий Асанцев подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры с другими парламентариями о вступлении в ЕР. Общее количество депутатов от "Единой России" в Новосибирске будет составлять 27-29 человек, передает "Континент Сибирь".

Политолог Алексей Макаркин ранее объяснил победу действующих глав регионов на выборах в России, пишет телеканал "360".