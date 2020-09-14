Суга намерен продолжить переговоры с Россией по Курильским островам

Япония должна обсудить с Россией вопрос о территориальной принадлежности четырех Курильских островов в южной части архипелага, считает будущий японский премьер-министр Есихидэ Суга.

Вопрос с Курильскими островами является важной темой на переговорах с Россией, передает ТАСС слова будущего премьера Японии. Он отметил, что страна продолжит обсуждать с российским руководством судьбу четырех островов Южных Курил.

Суга будет проводить ту же самую линию в экономике и внешней политике, что и его предшественник Синдзо Абэ, заявил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с "ПолитРоссия". Он отметил, что новый премьер также будет нацелен на заключение мирного договора в рамках территориального вопроса с Курилами.