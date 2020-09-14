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12:57   14 Сентября 2020
Политика

Песков назвал длительность переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Песков назвал длительность переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Сочи продлятся "сколько потребуется". Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии прилетел в Россию. Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пройдет в формате "один на один". Главы государств намерены обсудить двустороннее сотрудничество в различных сферах, международные проблемы, ситуацию в регионе и другие важные вопросы. В рамках встречи не предполагается подписание каких-либо документов.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #переговоры #лукашенко

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