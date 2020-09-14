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12:55   14 Сентября 2020
Политика

Глава ЦИК РФ признала сложность реализации прошедших выборов

Глава ЦИК РФ признала сложность реализации прошедших выборов

Представители избирательной системы справились с выборами 11-13 сентября, однако они были беспрецедентно сложными. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Выборы проходили при участии 257 тысяч наблюдателей, членов комиссий и журналистов. По мнению Памфиловой, кампания была безопасной и удобной для граждан. Однако она добавила, что голосование было сложным для представителей участковых избирательных комиссий.

"Голосование в три дня, а, как следствие, в течение трех дней мы максимально усложнили процедуры, которые позволяют сделать контроль, особенно за досрочным голосованием, максимально удобным и прозрачным", — сказала она на брифинге.

Осенние выборы 2020 года подразумевали работу более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах в единый день голосования, пишет РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#выборы #цик #памфилова

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