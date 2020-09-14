Сотрудники МЧС пытаются снять мужчину с крыши Александро-Невской лавры

Работники МЧС спасают мужчину, который забрался ночью на крышу Александро-Невской лавры в Петербурге и до сих пор находится там.

Он находится на кровле уже больше десяти часов. Мужчина решил заняться "альпинизмом" ночью 14 сентября. У него при себе есть нож, пишут "Невские новости".

По имеющимся данным, любитель высоты является сотрудником лавры. На месте работают психологи, которые пытаются выяснить, по какой причине мужчина отказывается покидать крышу. По предварительным данным, "скалолаза" зовут Сергей, он спортсмен и увлекается боксом.