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13:24   14 Сентября 2020
Россия

Кедми перечислил вооружение РФ, которое может изменить расклад сил

Кедми перечислил вооружение РФ, которое может изменить расклад сил

Россия за последние годы добилась колоссального преимущества над Соединенными Штатами Америки и в оборонной, и в наступательной составляющих военно-стратегического противостояния.

Об этом в эфире Iton TV заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, который рассказал, какие именно типы российских вооружений не дают Штатам нанести по России ядерный удар без страха быть уничтоженными в ответ.

В том, что качается наступательных видов вооружений, российские системы далеко опережают американское наступательное оружие, но и попытки создать аналоги. Это касается наших новейших стратегических ракет «Сармат», гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Авангард», а также ядерного подводного беспилотника «Посейдон», подчеркнул эксперт.

Кедми перечислил вооружение РФ, которое может изменить расклад сил

Также серьезной проблемой для США являются и наши оборонительные возможности – зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и добавившаяся к ним С-500. Ядерный щит нашей страны уже в скором времени будет обеспечивать новейшая система «Нудоль», оснащенная гиперзвуковыми противоракетами. Также нельзя забывать и о передовых лазерных комплексах, которые позволяют российским войскам ослеплять и уничтожать вражеские ракеты.

«Все это позволяет нейтрализовать удар с того момента, как ракеты будут запущены. Тут же будет ответный удар, который американцы сегодня нейтрализовать уже не могут даже при тех начальных объемах новых вооружений, которые созданы в России, — подчеркнул Кедми. — В этом отношении у США серьезные проблемы».

Защита России от ядерного удара к 2020 году возросла многократно, считает эксперт, особенно если сравнивать ситуацию с упадком 1990-х годов. Наши оборонные возможности, которые и так представляют собой серьезную проблему для Штатов, многократно усиливаются в сочетании с лазерным оружием и новыми истребителями, способными противостоять ракетам США. Кроме того, напомнил эксперт, расклад сил на море полностью поменялся, когда у России появились обновленные «Калибры».

Кедми перечислил вооружение РФ, которое может изменить расклад сил

«Если еще вспомнить о новых «Калибрах» с радиусом четыре тысячи километров и, возможно, шесть тысяч километров с термоядерной боеголовкой, это уже ставит соотношение сил на море, суше и в воздухе в совершенно другой ракурс. И американцам есть от чего волноваться», — добавил военный эксперт.

Напомним, ранее Яков Кедми рассказал об уникальной российской системе «Нудоль», которая обеспечит ядерным щитом не только Москву, как это делала ее предшественница – система «Амур», но защитит любой объект в России и любую территорию, так как является мобильной оборонной системой.

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Автор: Александр Люблинский
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