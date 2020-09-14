Кедми перечислил вооружение РФ, которое может изменить расклад сил

Россия за последние годы добилась колоссального преимущества над Соединенными Штатами Америки и в оборонной, и в наступательной составляющих военно-стратегического противостояния.

Об этом в эфире Iton TV заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, который рассказал, какие именно типы российских вооружений не дают Штатам нанести по России ядерный удар без страха быть уничтоженными в ответ.

В том, что качается наступательных видов вооружений, российские системы далеко опережают американское наступательное оружие, но и попытки создать аналоги. Это касается наших новейших стратегических ракет «Сармат», гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Авангард», а также ядерного подводного беспилотника «Посейдон», подчеркнул эксперт.

Также серьезной проблемой для США являются и наши оборонительные возможности – зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и добавившаяся к ним С-500. Ядерный щит нашей страны уже в скором времени будет обеспечивать новейшая система «Нудоль», оснащенная гиперзвуковыми противоракетами. Также нельзя забывать и о передовых лазерных комплексах, которые позволяют российским войскам ослеплять и уничтожать вражеские ракеты.

«Все это позволяет нейтрализовать удар с того момента, как ракеты будут запущены. Тут же будет ответный удар, который американцы сегодня нейтрализовать уже не могут даже при тех начальных объемах новых вооружений, которые созданы в России, — подчеркнул Кедми. — В этом отношении у США серьезные проблемы».

Защита России от ядерного удара к 2020 году возросла многократно, считает эксперт, особенно если сравнивать ситуацию с упадком 1990-х годов. Наши оборонные возможности, которые и так представляют собой серьезную проблему для Штатов, многократно усиливаются в сочетании с лазерным оружием и новыми истребителями, способными противостоять ракетам США. Кроме того, напомнил эксперт, расклад сил на море полностью поменялся, когда у России появились обновленные «Калибры».

«Если еще вспомнить о новых «Калибрах» с радиусом четыре тысячи километров и, возможно, шесть тысяч километров с термоядерной боеголовкой, это уже ставит соотношение сил на море, суше и в воздухе в совершенно другой ракурс. И американцам есть от чего волноваться», — добавил военный эксперт.

Напомним, ранее Яков Кедми рассказал об уникальной российской системе «Нудоль», которая обеспечит ядерным щитом не только Москву, как это делала ее предшественница – система «Амур», но защитит любой объект в России и любую территорию, так как является мобильной оборонной системой.