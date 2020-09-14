Украинский политик раскритиковал застройщиков за архитектурное безумие в Киеве
Несмотря на запрет на строительство в центральной части Киева объектов, превышающих 27 метров, не так давно Окружной административный суд сделал исключение из правил для застройщика участка по адресу ул. Московская, 43/11, показав отрицательный пример другим.
Об этом заявил лидер украинской «Экопартии Березы» и будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза. По его словам, теоретически перед законами Украины все равны, но некоторые — равнее других. Эта фраза прекрасно характеризует поведение киевских застройщиков сегодня и в течение последних пяти лет.
«Они, заручившись поддержкой судей, которые не слишком уважают закон, и поддержкой столичной власти, которая не сильно уважает интересы киевлян, устраивают в городе архитектурное безумие», — считает политик.
Борислав Береза отметил, что условие об ограничении многоэтажной застройки в центральной части Киева предусмотрели действующим Генпланом – строить разрешено только до 27 метров. Впрочем, застройщик нашел выход и обратился в суд, убедив Фемиду, что локация со строительством не касается центра Киева.
Политик убежден, что этот прецедент теперь возьмут на вооружение и другие застройщики. Не говоря о том, что в центральных частях Киева уже хватает неправомерно возведенных небоскребов.
«Причина понятна — застройщикам очень хочется строить в центре украинской столицы многоэтажки и дорого продавать их. Поэтому они плюют на Генплан, здравый смысл и интересы киевлян и во имя своего банковского счета получают, от самых честных украинских судей, желательно решение», — подчеркнул будущий кандидат в мэры Киева.
По мнению Березы, ограничения высоты зданий в Киеве действуют не только из-за эстетических причин, а из соображений безопасности. Речь идет о том, чтобы в случае пожара спасатели смогли добраться верхних этажей.
При строительстве дома необходимо учитывать не только этот фактор, но и рельеф окружающей территории, продолжил политик и напомнил о трагедии, случившийся из-за нарушения нормы.
«В здании, где недавно произошел пожар, 25 этажей. Это около 80 метров. На такую высоту пожарные добраться не смогли – максимум 16-й этаж. Чтобы спастись, один из жителей вылез в окно и сидел снаружи на кондиционере. Однако, получил значительные ожоги и попал в реанимацию», — разъяснил Береза.