Украинский политик раскритиковал застройщиков за архитектурное безумие в Киеве

Несмотря на запрет на строительство в центральной части Киева объектов, превышающих 27 метров, не так давно Окружной административный суд сделал исключение из правил для застройщика участка по адресу ул. Московская, 43/11, показав отрицательный пример другим.

Об этом заявил лидер украинской «Экопартии Березы» и будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза. По его словам, теоретически перед законами Украины все равны, но некоторые — равнее других. Эта фраза прекрасно характеризует поведение киевских застройщиков сегодня и в течение последних пяти лет.

«Они, заручившись поддержкой судей, которые не слишком уважают закон, и поддержкой столичной власти, которая не сильно уважает интересы киевлян, устраивают в городе архитектурное безумие», — считает политик.

Борислав Береза отметил, что условие об ограничении многоэтажной застройки в центральной части Киева предусмотрели действующим Генпланом – строить разрешено только до 27 метров. Впрочем, застройщик нашел выход и обратился в суд, убедив Фемиду, что локация со строительством не касается центра Киева.

Политик ​​убежден, что этот прецедент теперь возьмут на вооружение и другие застройщики. Не говоря о том, что в центральных частях Киева уже хватает неправомерно возведенных небоскребов.

«Причина понятна — застройщикам очень хочется строить в центре украинской столицы многоэтажки и дорого продавать их. Поэтому они плюют на Генплан, здравый смысл и интересы киевлян и во имя своего банковского счета получают, от самых честных украинских судей, желательно решение», — подчеркнул будущий кандидат в мэры Киева.

По мнению Березы, ограничения высоты зданий в Киеве действуют не только из-за эстетических причин, а из соображений безопасности. Речь идет о том, чтобы в случае пожара спасатели смогли добраться верхних этажей.

При строительстве дома необходимо учитывать не только этот фактор, но и рельеф окружающей территории, продолжил политик и напомнил о трагедии, случившийся из-за нарушения нормы.