Курсанты петербургского университета МЧС приняли торжественную присягу

Более 250 курсантов-первокурсников Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС приняли присягу. Об этом сообщается в понедельник, 14 сентября.

Сегодня будущие инженеры пожарной безопасности, техносферной безопасности, юристы, сотрудники тыловых служб, судебные эксперты и системные аналитики приняли присягу. Кроме курсантов торжественную клятву кадета произнесли 62 юных воспитанника кадетского пожарно-спасательного корпуса университета, пишут различные СМИ,

На торжественной церемонии присутствовал статс-секретарь — замминистра МЧС России генерал-майор Алексей Сарко, поздравивший молодых людей с новым этапом в жизни. Посвященное присяге мероприятие завершилось торжественным маршем первокурсников и кадетов перед почетными гостями.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с главой МЧС России Евгением Зиничевым, на которой выяснилось, что власти Санкт-Петербурга закупят новую технику для городских подразделений МЧС.