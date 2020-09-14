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12:38   14 Сентября 2020
Происшествия

Бытовая травма отправила главу алтайского муниципалитета в реанимацию

Бытовая травма отправила главу алтайского муниципалитета в реанимацию

Глава администрации Первомайского района Александр Иванов тяжело пострадал в результате падения. Чиновника госпитализировали. Он находится в реанимационном отделении.

Подробности рассказала пресс-служба правительства Алтайского края. По данным источника, чиновник пострадал после падения. Врачи констатировали у Иванова бытовую травму. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В местном правительстве уточнили, что районная администрация работает штатно. Сотрудники продолжают заботиться о районе, в том числе проводят подготовительные работы к отопительному сезону. Обязанности главы администрации исполняет первый заместитель Дмитрий Шипунов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#падение #травма #алтайский край #реанимация #александр иванов

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