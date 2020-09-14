12:38 14 Сентября 2020Политика
Владислав Шапша лидирует на выборах главы Калужской области
Кандидат от партии "Единая Россия" Владислав Шапша одерживает победу на выборах главы Калужской области.
По информации избирательной комиссии, Шапша получил 71,2% голосов избирателей после обработки 100% протоколов.
13 сентября состоялся единый день голосования в Российской Федерации. В регионах прошли выборные кампании различного уровня: избирались главы субъектов страны, а также прошли выборы депутатов законодательных органов государственной власти.