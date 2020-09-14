Владислав Шапша лидирует на выборах главы Калужской области

Кандидат от партии "Единая Россия" Владислав Шапша одерживает победу на выборах главы Калужской области.

По информации избирательной комиссии, Шапша получил 71,2% голосов избирателей после обработки 100% протоколов.

13 сентября состоялся единый день голосования в Российской Федерации. В регионах прошли выборные кампании различного уровня: избирались главы субъектов страны, а также прошли выборы депутатов законодательных органов государственной власти.