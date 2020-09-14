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12:35   14 Сентября 2020
Экономика

Кабмин РФ обсудит проект федерального бюджета на три года 16 сентября

Кабмин РФ обсудит проект федерального бюджета на три года 16 сентября

Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на три года вперед 16 сентября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, подготовка проекта федерального бюджета подходит к финишной прямой. Он поручил всем министрам в срочном порядке решить оставшиеся вопросы: отработать их с министерством финансов и снять до внесения в Госдуму. После этого на заседании правительства 16 сентября будет рассмотрен весь пакет бюджетный законопроектов.

Проект федерального бюджета призван поддержать экономику государства и поспособствовать ее восстановлению после пандемии. Кроме того, бюджет должен быть рассчитан на финансирование всех обязательств страны и достижение установленных президентом нацпроектов, заключил Мишустин.

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Автор: Руслан Неглинный
#бюджет #правительство рф #мишустин

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