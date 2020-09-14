Кабмин РФ обсудит проект федерального бюджета на три года 16 сентября

Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на три года вперед 16 сентября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, подготовка проекта федерального бюджета подходит к финишной прямой. Он поручил всем министрам в срочном порядке решить оставшиеся вопросы: отработать их с министерством финансов и снять до внесения в Госдуму. После этого на заседании правительства 16 сентября будет рассмотрен весь пакет бюджетный законопроектов.

Проект федерального бюджета призван поддержать экономику государства и поспособствовать ее восстановлению после пандемии. Кроме того, бюджет должен быть рассчитан на финансирование всех обязательств страны и достижение установленных президентом нацпроектов, заключил Мишустин.