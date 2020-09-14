Онлайн-эфир на тему выборов в РФ проведут ФАН и Медиагруппа "Патриот"

Конференцию на тему "Кого выбрали россияне? Итоги региональных избирательных кампаний" проведут Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 14 сентября в 14:00.

Единый день голосования состоялся в России 13 сентября. Выборы губернаторов прошли в 18 регионах страны. Дополнительные выборы депутатов Госдумы состоялись в четырех регионах. Законодательные органы власти выбирали в 11 субъектах. Муниципальный совет обновится в 22 региональных столицах.

Изменения политической карты страны, позиции власти и "оппозиции", причины побед и поражений обсудят ФАН и Медиагруппа "Патриот" в онлайн-эфире. На вопросы ответят социологи, журналисты, чиновники, политики и политологи. К участию в конференции приглашаются журналисты всех СМИ.