Америка не готова к «большой войне»

Начальник штаба ВВС США Чарльз Браун заявил, что Америка должна подготовиться к войне, потери в которой могут сравниться со Второй мировой войной. Об этом сказано в докладе Брауна «Ускорьте перемены или проиграете», пишет американское издание Defense News.

Браун возглавил ВВС страны в августе 2020 года и теперь призывает военно-воздушные силы Америки адаптироваться к новой реальности, в которой военное господство Соединенных Штатов больше не гарантировано. В это время равные по военной мощи страны, «такие как Китай и Россия», становятся все более «агрессивными и смелыми», предупреждает Браун.

США боятся «проиграть войну»

В Пентагоне с Брауном согласны. Еще в 2018 году ведомство разработало новую Стратегию национальной обороны, призывающую военных переключить внимание с борьбы с экстремистами Ближнего Востока на подготовку к «более ожесточенным боям против равных по мощи стран».

Следующая война, говорит Браун, по темпам боевого истощения и рискам будет похожа для США на Вторую мировую войну, а не на «неоспоримую [другими странами] войну», к которой Штаты привыкли со времен конфликта в Персидском заливе в 1990 году. Тогда Вашингтон поддержали не только Европа, но даже Советский Союз, уже находившийся на грани распада.

Новую войну США рискуют проиграть, если американская армия не приспособится к «новой реальности», констатировал Браун.

«Если мы не изменимся, если мы не сможем адаптироваться — мы рискуем потерять уверенность, с которой мы защищали наши национальные интересы на протяжении десятилетий. Мы рискуем проиграть сложный бой. Мы рискуем потерять профессиональных летчиков, наш авторитет и нашу способность обеспечить себе будущее», — пишет в докладе командующий штабом ВВС США.

Не угроза, а сдерживание

Милитаристская риторика в Пентагоне обострилась не сейчас, а в последние несколько лет, объясняет американист Константин Блохин. Все подобные заявления — не воинственный лозунг или призыв к действию. Их надо интерпретировать как давно выбранную Штатами политику сдерживания России и Китая.

«Сдерживание заявлено в официальных документах внешнеполитического планирования США. Россия и Китай там значатся как главные противники. В последнее время США часто проверяют нас на прочность. Например, вдоль границ РФ летают американские самолеты, наша авиация их перехватывает», — рассказал политолог корреспонденту «Политики Сегодня».

В начале августа глава Пентагона Марк Эспер сообщил о перегруппировке американских войск в Европе и продвижении к российским границам. Объявленная Эспером цель — «сдерживание России». Союзники Штатов по НАТО такое решение полностью поддерживают.

«Сдерживание России» в понимании США — продолжение реакции Америки на события, связанные с присоединением Крыма и гражданской войной на Донбассе, отмечал ранее военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. Но озвучиваемая цель скрывает под собой и другие.

Используя аргумент «сдерживания» Штаты могут склонять некоторые страны к более тесному сотрудничеству и перемещать свои военные базы по всему миру, объяснял эксперт. При более глубоком анализе очевидны и экономические цели США.

В докладе Брауна видна попытка оказать на Россию информационно-психологического давления и навязать Москве «гонку вооружений», уверен Блохин. Военные чиновники США пытаются повторить тот же путь, что и во время Холодной войны с Советским Союзом. Тем не менее, война Америки с Россией невозможна.

«Очевидно, что Америка не пойдет сейчас не то, что на войну с Россией и Китаем одновременно, а даже на войну отдельно с Россией либо с Китаем. Война с этими странами будет абсолютно тотальна и может привести к совершенно непредсказуемым результатам. А война с Россией была бы последней войной в истории человечества», — рассуждает эксперт.

В начале сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о странных учениях авиации НАТО: самолеты отрабатывали нанесение ракетных ударов по России вблизи границы. Ранее отмечались только разведывательные полеты истребителей альянса: как правило, в Балтийском регионе и в акваториях Черного и Баренцева морей.

С одной стороны, Пентагон старается надавить на Россию, с другой — обосновать траты на оборону перед гражданами США, говорит американист. Общая сумма расходов на национальную оборону США в 2021 году составит 740,5 миллиардов долларов — это почти в 32 раза больше, чем военные расходы России (22,3 миллиарда долларов). Целесообразность гигантских бюджетных трат на «военку» нужно как-то объяснять избирателям.

Однако к масштабной войне, о которой говорит Браун, американцы все равно не готовы, считает эксперт.