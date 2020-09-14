Алексей Островский одержал победу на выборах главы Смоленской области

Действующий глава Смоленской области Алексей Островский одержал победу на выборах руководителя региона после проверки избиркомом всех протоколов голосования. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия России.

Согласно полученным данным, Алексей Островский набрал 56,54% голосов избирателей на выборах руководителя Смоленской области. Избирательная комиссия обработала 100% протоколов.

В выборах губернатора на территории Смоленской области также принимали участие кандидат от КПРФ Андрей Митрофаненков и член "Справедливой России" Ольга Калистратова.