Посол США в Китае Терри Брэнстед покидает пост

Американский посол в КНР Терри Брэнстед покидает должность, сообщает РИА Новости.

Заместитель главы МИД Китая Чжэн Цзэгуан ранее вызвал Брэнстеда, чтобы выразить ему протест. Китай негативно отреагировал на американский законопроект о санкциях против КНР из-за митингов в республике. Китайская сторона заявила Брэнстеду, что будет Пекин защищать интересы своей страны и, если нужно, даже вводить санкции в отношении Вашингтона.