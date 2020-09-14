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12:03   14 Сентября 2020
Политика

Посол США в Китае Терри Брэнстед покидает пост

Посол США в Китае Терри Брэнстед покидает пост

Американский посол в КНР Терри Брэнстед покидает должность, сообщает РИА Новости.

Заместитель главы МИД Китая Чжэн Цзэгуан ранее вызвал Брэнстеда, чтобы выразить ему протест. Китай негативно отреагировал на американский законопроект о санкциях против КНР из-за митингов в республике. Китайская сторона заявила Брэнстеду, что будет Пекин защищать интересы своей страны и, если нужно, даже вводить санкции в отношении Вашингтона.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #китай #посол

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