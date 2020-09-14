Медики зарегистрировали 5509 новых случаев COVID-19 в 83 регионах РФ

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции (COVID-19) в России составил 5509 в 83 регионах страны, следует из данных оперативного штаба по профилактике и борьбе с распространением коронавируса.

Как уточняется в сообщении оперштаба, 25,2% новых случаев COVID-19 не имели клинических проявлений болезни. За последние сутки в России было зафиксировано 57 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. За это же время полностью вылечились 2475 человек.

Всего в России выявлено 1 068 320 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С момента начала эпидемии зафиксировано 18 635 смертей среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 878 700 человек.