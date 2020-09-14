В Центризбиркоме заявили об отсутствии претензий к выборам в Коми

Избирательная кампания в Республике Коми прошла на самом высоком уровне и с минимальным числом нарушений, заявил член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

Сотрудник ЦИК РФ отметил грамотную работу по информированию населения перед выборами. По его словам, граждане знали, где они могут отдать свой голос в течение трех дней основного голосования или же принять участие в досрочном. По словам Шевченко, избирательная кампания прошла на самом высоком уровне, пишет Федеральное агентство новостей.

"У нас нет претензий к избирательной кампании в Коми", — отметил член избиркома в беседе с Федеральным агентством новостей.

Явка на выборы в Госсовет Коми составила 30,51%. Невысокий показатель, по словам главы избиркома региона Дмитрия Митюшева, объясняется погодными условиями. В то же время он отметил высокий уровень санитарно-эпидемиологической безопасности, организованный на выборах.

Согласно предварительным итогам голосования, в Коми партия "Единая Россия" набрала 28,75% голосов, КПРФ — 14,8%, ЛДПР — 14,56%. За "Зеленую альтернативу" отдали голос 10,12%, "Родина" набрала 8,40%.