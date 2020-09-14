Выборы главы республики состоялись в Чувашии

Врио главы Чувашской Республики Олег Николаев лидирует на выборах руководителя региона после обработки 99,83% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает ЦИК.

Николаев набрал 75,68% голосов, пишет ТАСС.

На прошлых выборах главы Чувашии, которые проходили в 2015 году, победил действующий на тот момент губернатор Михаил Игнатьев с результатом в 65,54% избирателей. Тогда явка на выборы составила 58,65%.

Для победы претенденту необходимо набрать минимум 50% плюс один голос. Губернатор Чувашской Республики избирается на пять лет.